Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт подал сигнал бедствия над Ленинградской областью

Самолёт авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия 7700 над Ленинградской областью. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Борт SDM6858 (Airbus A320−214) сейчас кружит во Всеволожском районе. Сигнал 7700 означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. По данным онлайн-сервисов, за полётом следит более 10 тысяч пользователей. Точные причины случившегося пока неизвестны.

Ранее стало известно, что петербургский аэропорт Пулково задержал и отменил порядка 85 авиарейсов на фоне атаки украинских беспилотников. Режим беспилотной опасности в регионе действует уже три часа. Отменены 12 рейсов на вылет и девять на прилёт, включая направления на Минск, Москву, Худжанд и Дубай. В области сбиты 5 беспилотников.

