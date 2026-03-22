Глыба льда рухнула и чуть не убила пенсионерку с кошками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде глыба льда упала рядом с пенсионеркой. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород.
Кошки разбежались в стороны, но один пушистый не успел отпрыгнуть и получил травму.
Ранее сообщалось, что на Камчатке женщина погибла на автобусной остановке от удара глыбы льда, которая упала с крыши. Трагедия случилась в Петропавловске-Камчатском. Женщина погибла до приезда скорой. Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.
