В Германии пассажирский поезд врезался в бетонные плиты

В Германии поезд врезался в бетонные плиты, которые оказались на железнодорожных путях, пишет Bild.
«Около полуночи региональный экспресс следовал из Аахена в Хамм (Северный Рейн-Вестфалия), когда столкнулся с бетонными плитами между станциями Камен-Метлер и Камен. Машинист вовремя заметил плиты и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — сказано в материале.
По данным издания, машинист и все 309 пассажиров не пострадали. Однако поезд получил сильные повреждения и не смог продолжить путь. Пассажиры воспользовались другим составом. Правоохранители приступили к расследованию инцидента.
Ранее сообщалось, что в Польше сошел с рельсов пассажирский поезд. В момент происшествия в нем находились 20 пассажиров.