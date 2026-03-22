Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии пассажирский поезд врезался в бетонные плиты

В Германии приступили к расследованию после столкновения пассажирского поезда с бетонными плитами.

Источник: Аргументы и факты

В Германии поезд врезался в бетонные плиты, которые оказались на железнодорожных путях, пишет Bild.

«Около полуночи региональный экспресс следовал из Аахена в Хамм (Северный Рейн-Вестфалия), когда столкнулся с бетонными плитами между станциями Камен-Метлер и Камен. Машинист вовремя заметил плиты и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — сказано в материале.

По данным издания, машинист и все 309 пассажиров не пострадали. Однако поезд получил сильные повреждения и не смог продолжить путь. Пассажиры воспользовались другим составом. Правоохранители приступили к расследованию инцидента.

Ранее сообщалось, что в Польше сошел с рельсов пассажирский поезд. В момент происшествия в нем находились 20 пассажиров.