Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Около 85 рейсов задержали или отменили в аэропорту Пулково

На фоне атаки вражеских беспилотников на Ленинградскую область в аэропорту Пулково задержали или отменили 85 рейсов. В частности, отменили 12 рейсов на вылет и девять на прилет, остальные задерживаются. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил Shot.

— Среди отмененных такие направления как: Минск, Москва, Худжанд, Дубай. Некоторые самолеты, которые должны были приземлиться в (Санкт-Петербурге — прим. «ВМ»), вернулись обратно. Например, борт из Архангельска. Люди, ждущие вылета из Пулково, около полутора часов сидят в самолетах, — говорится в публикации.

Перед курительными комнатами в аэропорту выстроились большие очереди, передает Telegram-канал.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника над Ленинградской областью. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

