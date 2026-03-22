Shot: Около 85 рейсов задержали или отменили в аэропорту Пулково

На фоне атаки вражеских беспилотников на Ленинградскую область в аэропорту Пулково задержали или отменили 85 рейсов. В частности, отменили 12 рейсов на вылет и девять на прилет, остальные задерживаются. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил Shot.
— Среди отмененных такие направления как: Минск, Москва, Худжанд, Дубай. Некоторые самолеты, которые должны были приземлиться в (Санкт-Петербурге — прим. «ВМ»), вернулись обратно. Например, борт из Архангельска. Люди, ждущие вылета из Пулково, около полутора часов сидят в самолетах, — говорится в публикации.
Перед курительными комнатами в аэропорту выстроились большие очереди, передает Telegram-канал.
Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских беспилотника над Ленинградской областью. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.