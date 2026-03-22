Пропавший в Карелии мальчик найден живым

В Петрозаводске нашли живым 11-летнего мальчика, пропавшего 18 марта. По данным полиции, криминальной составляющей нет.

Источник: Аргументы и факты

Одиннадцатилетний мальчик, пропавший в Петрозаводске 18 марта, найден живым.

О завершении поисков сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, жив», — говорится в сообщении поисковиков.

Позже информацию подтвердили в полиции Карелии. Там уточнили, что в исчезновении ребенка не было криминальной составляющей.

По данным источника, знакомого с ходом поисков, мальчик и ранее уходил из дома.

Поиски начались после сообщения о пропаже 11-летнего ребенка. К ним подключились волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области нашли мальчика 2016 года рождения, который потерялся в лесу. В поисках участвовали полицейские, сотрудники Росгвардии и местные жители. Ребенка обнаружили, его жизни и здоровью ничего не угрожает.