Пропавший в Карелии мальчик найден живым

Одиннадцатилетний мальчик, пропавший в Петрозаводске 18 марта, найден живым.
О завершении поисков сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Найден, жив», — говорится в сообщении поисковиков.
Позже информацию подтвердили в полиции Карелии. Там уточнили, что в исчезновении ребенка не было криминальной составляющей.
По данным источника, знакомого с ходом поисков, мальчик и ранее уходил из дома.
Поиски начались после сообщения о пропаже 11-летнего ребенка. К ним подключились волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
