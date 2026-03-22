Летевший в Петербург самолет подал сигнал бедствия из-за дефицита топлива

Самолет Airbus A320, который летел из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия в связи с заканчивающимся топливом. Позднее он успешно приземлился. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на представителей аэропорта Пулково.
— Сигнал тревоги — это процедурный момент, чтобы мы приняли его у себя. На запасной они не полетят в связи с ограничениями по запасу топлива, — говорится в публикации.
В аэропорту подтвердили, что самолет успешно приземлился в 20:15, с ним все в порядке, передает Telegram-канал.
После подачи сигнала бедствия самолет авиакомпании «Россия» летал от Кировска до Коськовского в Ленинградской области. В онлайн-сервисе по отслеживанию самолетов за ним следили более 10 тысяч пользователей.
16 марта появилась информация, что самолет Sukhoi Superjet 100, который летел из Пулково в Мурманск, запросил аварийную посадку в аэропорту вылета. Журналисты сообщили, что у борта якобы было неисправно шасси.