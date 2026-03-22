Рейс авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия над Ленобластью

Рейс авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия, находясь над территорий Ленобласти. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Рейс SDM6858 следовал из Минеральных Вод в аэропорт Санкт-Петербурга. Находясь в воздухе борт подал сигнал бедствия, означающий возникновение чрезвычайной или аварийной ситуации. После этого судно начало кружить от Кировска до Коськовское.
Позднее на сайте аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сообщили, что самолет приземлился в 20:14 по мск. Других подробностей и причин сигнала бедствия не раскрывается.
Ранее KP.RU сообщал, что в подмосковной Коломне разбился легкомоторный самолет. В результате инцидента погибли два человека. Перед падениям борт подавал сигнал бедствия и потерпел крушение в районе улицы Кирова.