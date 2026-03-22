Число уничтоженных над Ленобластью дронов выросло до восьми

«В общей сложности уже восемь БПЛА уничтожено сегодня над Ленобластью. Отражение атаки продолжается», — написал Дрозденко.
В петербургском аэропорту Пулково на фоне атаки украинских беспилотников произошли значительные сбои в расписании — около 85 рейсов были задержаны или отменены. Угроза с воздуха в регионе сохраняется уже на протяжении нескольких часов.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше