ТАСС: Тело зацепера нашли на станции МЦД-2 «Марьина роща»

На станции «Марьина роща» Рижского направления МЦД-2 на крыше электропоезда обнаружили тело зацепера. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

— На крыше вагона электрички обнаружено тело мужчины. Он погиб, — говорится в материале.

На место случившегося вызвали спасателей для извлечения тела с крыши вагона, передает ТАСС.

11 февраля на Вешняковской улице 17-летний москвич решил прокатиться на крыше автобуса № 314, после чего его оперативно нашли и наказали. В отношении подростка выписали административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. Также правоохранители составили протоколы на законного представителя подростка за неисполнение обязанностей по его содержанию и воспитанию.

9 января СМИ сообщили, что на внешней стороне электропоезда «Ласточка» на Финляндском направлении в Ленинградской области 15-летний подросток, сидевший между вагонами, выпал оттуда на скорости около 100 километров в час. Подросток упал в районе станции Каннельярви и попал под поезд.