ТАСС: Тело зацепера нашли на станции МЦД-2 «Марьина роща»

11 февраля на Вешняковской улице 17-летний москвич решил прокатиться на крыше автобуса № 314, после чего его оперативно нашли и наказали. В отношении подростка выписали административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. Также правоохранители составили протоколы на законного представителя подростка за неисполнение обязанностей по его содержанию и воспитанию.