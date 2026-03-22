Дрон ВСУ атаковал белгородское село во время встречи Гладкова с жителями

Сотрудник Росгвардии сбил БПЛА в Смородине при помощи стрелкового оружия.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в украинский беспилотник попытался совершить атаку на село Смородино, когда он проводил встречу с местными жителями.

«Приехал на место трагедии в село Смородино Один из беспилотников совершил налет в момент, когда мы разговаривали с местными жителями», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, что из-за дрона он и сельчане были вынуждены переместиться в Дом культуры.

Губернатор рассказал, то сотрудник Росгвардии сбил БПЛА при помощи стрелкового оружия, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, 21 марта, ВСУ атаковали почту и магазин в селе Смородино в Грайворонском округе Белгородской области. В результате атаки погибли четыре женщины.

