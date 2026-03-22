Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За два часа над шестью регионами РФ сбили 60 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Атака пришлась на период с 18:00 до 20:00 мск. Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 33. Над Смоленщиной уничтожены 14 аппаратов, над Новгородской — семь, над Ленинградской — три, над Тверской — два, над Курской — один.

Ранее режим угрозы беспилотной атаки был объявлен в Псковской области. Власти предупредили о возможном замедлении мобильного интернета. В связи с возникшей опасностью оперативные службы региона переведены на усиленный режим несения службы.

