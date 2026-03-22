Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Самоа

У берегов Самоа зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Life.ru

Эпицентр подземных толчков находился в 219 км к юго-западу от архипелага, где проживают более 218 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

В ночь на 18 марта в акватории Тихого океана неподалёку от Курильской гряды сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4. Эпицентр находился в 124 километрах восточнее необитаемого острова Симушир, а очаг залегал на глубине 41 километр.

