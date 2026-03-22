Белый дом сообщил о хаосе в аэропортах США из-за шатдауна

«В аэропортах царит хаос. Американцы оказались в эпицентре событий. Всё из-за политических игр демократов», — указано на странице Белого дома в соцсети Х (бывш. Twitter).
Согласно данным администрации президента США, из-за шатдауна уволились более 400 тыс. сотрудников администрации транспортной безопасности (TSA), а финансовые потери составляют $2,5 млрд. Белый дом напрямую связывает эти проблемы с шатдауном.
В то же время само МВБ на своей странице в Х опубликовало видео масштабных очередей в американских аэропортах. Ведомство отмечает, что время досмотра пассажиров сильно увеличивается как раз из-за закрытия министерства, и призывает «немедленно восстановить работу МВБ».
Кроме того, министр транспорта США Шон Даффи в разговоре с телеканалом ABC News заявил, что в некоторых американских воздушных гаванях «не хватает 30−40% сотрудников».