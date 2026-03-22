Собиравшую компромат на коллегу с диктофоном жительницу Алтая будут судить

Она хотела доказать его недобросовестность, но диктофон нашли.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Алтая осудят за тайную запись разговоров коллеги. Об этом рассказывает издание amic.ru.

В СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что обвинение предъявлено 52-летней жительнице Солонешенского района. Ее обвиняют в покушении на сбор сведений о частной жизни коллеги.

По версии следствия, женщина давно конфликтовала с сослуживцем. Она считала, что тот плохо выполняет свои обязанности и много времени тратит на личные дела. Чтобы доказать начальству его недобросовестность, фигурантка решила записать разговоры в его кабинете.

В октябре 2025 года она тайно проникла в помещение. Женщина положила включенный диктофон на шкаф и ушла.

Довести задуманное до конца ей не удалось. Устройство обнаружил другой сотрудник организации.

