Собиравшую компромат на коллегу с диктофоном жительницу Алтая будут судить

Жительницу Алтая осудят за тайную запись разговоров коллеги. Об этом рассказывает издание amic.ru.
В СУ СК по Алтайскому краю сообщили, что обвинение предъявлено 52-летней жительнице Солонешенского района. Ее обвиняют в покушении на сбор сведений о частной жизни коллеги.
По версии следствия, женщина давно конфликтовала с сослуживцем. Она считала, что тот плохо выполняет свои обязанности и много времени тратит на личные дела. Чтобы доказать начальству его недобросовестность, фигурантка решила записать разговоры в его кабинете.
В октябре 2025 года она тайно проникла в помещение. Женщина положила включенный диктофон на шкаф и ушла.
Довести задуманное до конца ей не удалось. Устройство обнаружил другой сотрудник организации.
