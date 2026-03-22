В Одессе толпа военкомов ворвалась в ресторан и мобилизовала всех поваров

На кухню ресторана зашли около двух десятков человек в масках. Сотрудники кафе тут же попросили предъявить документы и объяснить причину облавы. Но им никто не ответил. После короткого обыска военкомы скрутили и увели сразу нескольких поваров, сорвав их с рабочих мест. Один из «налётчиков» в итоге пояснил работникам заведения: «Мы просто зашли».
Ранее в Каменце-Подольском Хмельницкой области местные жители отбили у сотрудников украинского военкомата мужчину, которого те силой вытаскивали из собственного двора. Активнее всех была молодая женщина с тапком. Своим «оружием» она наносила удары по головам военкомов, поливая их оскорблениями.
