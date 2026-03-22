В Чехии подожгли завод украинской компании, производящей тепловизоры для ВСУ

Ранее ВС РФ нанесли масштабные удары по энергетической и военной инфраструктуре в Киевской области. В Наливайковке поражена подстанция 750 кВ. В Украинке удар пришелся на Трипольскую ТЭС — ключевой энергообъект. В Буче и Ирпене атакованы цеха по сборке дронов, уничтожен склад с комплектующими для ракет РСЗО.