Поезда задерживаются на МЦД-4 из-за найденного на крыше поезда зацепера

Поезда на четвертой линии МЦД задерживаются из-за зацепера, которого обнаружили на крыше одного из вагонов. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Поезда на четвертой линии МЦД задерживаются из-за зацепера, которого обнаружили на крыше одного из вагонов. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На данный момент затруднено движение поездов на участке Москва — Белорусская — Марьина Роща.

— В настоящее время затруднено движение пригородных поездов дальнего следования в сторону Железнодорожной и в обратном направлении из-за травмирования зацепера, который находился на крыше поезда № 6850 Апрелевка — Железнодорожная, — говорится в сообщении.

На время проведения следственных мероприятий движение составов перевели на соседний путь в реверсивном режиме, передает ТАСС.

В тот же день оперативные службы сообщили, что на станции «Марьина роща» Рижского направления МЦД-2 на крыше электропоезда обнаружили тело зацепера. На место случившегося вызвали спасателей для извлечения тела с крыши вагона.