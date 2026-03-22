На Ставрополье двоих братьев подозревают в использовании рабского труда

Мужчины отобрали у парня документы, избивали и заставляли работать на стройке.

Источник: Комсомольская правда

На Ставрополье двоих братьев подозревают в использовании рабского труда. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

В августе 2024 года 22-летний парень остался без семьи и без работы. Двое жителей села Кочубеевского пообещали ему хороший заработок. Молодой человек согласился.

Однако вместо работы братья отобрали у него паспорт, военный билет и мобильный телефон. Они лишили его возможности обратиться за помощью.

— Вместо этого фигуранты отобрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и военный билет, лишив его возможности обратиться за помощью, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

Парня держали взаперти и регулярно избивали. Его заставляли выполнять бытовую работу, ремонтировать машины и трудиться на стройке. Братья снимали свои действия на видео, чувствуя безнаказанность.

В марте 2026 года силовики вышли на след подозреваемых. В задержании участвовали следователи и оперативники ОМВД России «Кочубеевский».

В доме мужчин нашли документы потерпевшего, электрошокер и телефоны. На гаджетах сохранились записи, где братья избивают парня и заставляют его работать. Эти видео станут доказательствами в суде.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Им грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.

