На Ставрополье двоих братьев подозревают в использовании рабского труда. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
В августе 2024 года 22-летний парень остался без семьи и без работы. Двое жителей села Кочубеевского пообещали ему хороший заработок. Молодой человек согласился.
— Вместо этого фигуранты отобрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и военный билет, лишив его возможности обратиться за помощью, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.
Парня держали взаперти и регулярно избивали. Его заставляли выполнять бытовую работу, ремонтировать машины и трудиться на стройке. Братья снимали свои действия на видео, чувствуя безнаказанность.
В марте 2026 года силовики вышли на след подозреваемых. В задержании участвовали следователи и оперативники ОМВД России «Кочубеевский».
В доме мужчин нашли документы потерпевшего, электрошокер и телефоны. На гаджетах сохранились записи, где братья избивают парня и заставляют его работать. Эти видео станут доказательствами в суде.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Использование рабского труда». Им грозит до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.
