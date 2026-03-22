Спецназ Росгвардии уничтожил дрон, атаковавший губернатора Белгородской области

Спецназ Росгвардии уничтожил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова во время встречи с местными жителями в селе Смородино Грайворонского округа. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе рабочей поездки в село Смородино, где вчера после ударов ВСУ погибли четыре человека и на сегодня продолжается разбор завалов, один из беспилотников совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями, — говорится в сообщении.

Сотрудники спецназа Росгвардии сразу открыли огонь из стрелкового оружия и сбили дрон, после чего он взорвался в воздухе. В результате атаки никто не пострадал, передает ТАСС.

В ночь с 21 на 22 марта российские силы ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников. По информации Минобороны, дроны ВСУ были уничтожены над Московским регионом, над Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями, а также над акваторией Черного моря.