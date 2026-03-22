В Белгородской области сбили беспилотник, который атаковал Гладкова

В Белгородской области сбили БПЛА, атаковавший Гладкова на встрече с жителями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Спецназ Росгвардии уничтожил БПЛА, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщили в ведомстве.

«В ходе рабочей поездки губернатора в село Смородино Грайворонского округа один из беспилотников совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями», — говорится в релизе.

Накануне при ударах в этом населенном пункте погибли четыре человека.

Уточняется, что сбитый дрон сдетонировал в воздухе, пострадавших и разрушений нет.

Украинские боевики практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

