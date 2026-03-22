Росгвардия уничтожила атаковавший главу Белгородской области Гладкова дрон

Спецназ Росгвардии уничтожил беспилотник, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
«В ходе рабочей поездки губернатора в село Смородино Грайворонского округа, где вчера после ударов ВСУ погибли четыре человека и на сегодня продолжается разбор завалов, один из беспилотников совершил налет», — говорится в заявлении Росгвардии.
Отмечается, что атака на Гладкова при помощи беспилотника была предпринята во время встречи главы региона с местными жителями. Спецназ незамедлительно открыл огонь по дрону, который сдетонировал в воздухе. Уточняется, что в результате инцидента пострадавших среди мирного населения нет.
До этого губернатор сообщал об опасности атаки БПЛА на всей территории Белгородской области. Ранее над регионом были сбиты 10 украинских беспилотников в течение пяти часов.