Вражеский дрон повредил жилой дом в Ленинградской области

Силы ПВО сбили десятый беспилотник ВСУ в Ленинградской области — дрон повредил жилой дом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
— Ударной волной повреждено остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы. Воронка от падения обнаружена, поле потушено, — уточнил губернатор.
Пострадавших в результате атаки украинской армии нет. В регионе продолжается работа по отражению ударов, добавил Дрозденко в Telegram-канале.
Кроме того, в этот же день Росгвардия ликвидировала дрон, который атаковал главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.
21 марта в этом же регионе в результате обстрела социального объекта в селе Смородино со стороны украинской армии погибли два человека.