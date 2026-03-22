После травмирования ребенка на станции Минская проведут проверку

Мальчик получил травму при выходе из последнего вагона электропоезда.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Проверка организована после травмирования несовершеннолетнего на станции Минская в Москве. Об этом ТАСС сообщили в межрегиональной транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, при выходе из последнего вагона электропоезда на станции Минская мальчик 2009 года рождения получил травму. Несовершеннолетний доставлен в больницу», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что Московско-Смоленская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников транспортной инфраструктуры, при наличии оснований принят комплекс мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.