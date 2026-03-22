Спецназ Росгвардии сбил дрон, атаковавший губернатора Белгородской области

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили украинский беспилотник, который атаковал во время встречи с жителями губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в селе Смородино Грайворонского округа. Там губернатор проводил рабочую поездку. Накануне в результате ударов ВСУ в этом районе погибли четыре человека. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

Атака БПЛА во время визита Гладкова. Видео © Пресс-служба губернатора Белгородской области.

«Один из беспилотников совершил налёт в момент, когда глава региона общался с местными жителями», — сообщили в ведомстве.

Спецназ незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и сбил дрон. Аппарат взорвался в воздухе. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, четыре женщины погибли при ударе дрона по социальному объекту в Белгородской области. Здание обрушилось после обстрела с территории Украины. Ещё одну женщину с ранениями доставили в больницу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

