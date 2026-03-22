В РФ фиксируют рост интереса мошенников к умным колонкам: как хакеры организовывают слежку

Злоумышленники стали чаще использовать умные колонки для слежения за пользователями. Хакеры действуют незаметно для граждан. Однако распознать преступные действия возможно. Об этом оповестили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ведомство подчеркивает, что жителям стоит обратить внимание на несколько важных сигналов. Пользователю следует быть осторожнее, если колонка сама «просыпается» без заданной команды. Эксперты также посоветовали следить за несвойственными устройству действиями и списком устройств в истории аккаунта.
Если граждане заметили что-то подозрительное, важно отключить умную колонку от питания и интернета, отмечается в материале. Кроме того, необходимо сменить пароль от аккаунта на уникальный. Затем эксперты советуют обновить прошивку колонки и связанные с ней приложения.
Граждан также предупредили, что мошенники начали взламывать учетные записи на маркетплейсах. Они отслеживают покупательскую активность и под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по якобы более выгодной цене.