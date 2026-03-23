Ребенок погиб от удара током во время прогулки в Барнауле

11-летний мальчик в Барнауле погиб от удара током во время прогулки, его друг получил ожоги. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.
— Мальчик поскользнулся и схватился за оголенный провод, подключенный к электричеству от балкона жилого дома к гаражу. От удара током он потерял сознание, — добавили в Telegram-канале ведомства.
Врачи прибыли на место происшествия. Они попытались реанимировать ребенка, но спасти его не удалось. Второй мальчик доставлен в больницу.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В феврале студент РГГУ скончался во время репетиции в актовом зале вуза. Молодой человек мог умереть из-за удара током от электрогитары.
Кроме того, 12 февраля собака по кличке Лукас погибла из-за удара током от неисправного фонарного столба около дома на улице Толбухина в Можайском районе Москвы.