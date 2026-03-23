В Карелии нашли пропавшего 11-летнего мальчика из Петрозаводска

11-летний мальчик, пропавший ранее в Петрозаводске, нашелся живым. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
— Найден, жив, — уточнили в пресс-службе организации.
Позже в Telegram-канале полиции Карелии добавили, что в исчезновении школьника нет какой-либо криминальной составляющей.
До этого в Красноярске также пропал бывший спецназовец Виктор Потаенков, который ушел в поход в тайгу. Мужчину ищут более недели. Тревогу забил друг, пытавшийся дозвониться до него.
Тем временем пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых ищут уже почти полгода. Вскоре ее могут признать пропавшей без вести. «Вечерняя Москва» узнала, как продвигается расследование.