Несколько автомобилей столкнулись на 52-м километре МКАД

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 52 километра МКАД перед съездом 52А. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Все обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день на внутренней стороне 101-го километра МКАД в районе съезда 102 также произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Кроме того, 21 марта несколько машин столкнулись на 2-м километре МКАД. В связи с затруднениями движения водителей призывали искать пути объезда.