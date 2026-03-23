Белорусский гонщик сорвался на мотоцикле со скалы в Геленджике и едва не погиб

Мотогонщик из Белоруссии Артем Кунцевич выжил после падения со скалы на тренировке в Геленджике. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

Инцидент произошел 14 марта — тогда же спортсмен на крутом подъеме соскользнул вниз на 50 метров вместе с мотоциклом. После Кунцевич вернулся на место, чтобы собрать обломки.

Он также отметил невероятную скорость падения и крутой угол склона. В результате гонщик получил перелом руки и ссадины.

В личном блоге он поблагодарил ангела-хранителя за спасение и назвал 14 марта вторым днем рождения. Кунцевич также призвал своих подписчиков не переоценивать силы.

