Белорусский гонщик сорвался на мотоцикле со скалы в Геленджике и едва не погиб

Мотогонщик из Белоруссии Артем Кунцевич выжил после падения со скалы на тренировке в Геленджике. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.
Инцидент произошел 14 марта — тогда же спортсмен на крутом подъеме соскользнул вниз на 50 метров вместе с мотоциклом. После Кунцевич вернулся на место, чтобы собрать обломки.
Он также отметил невероятную скорость падения и крутой угол склона. В результате гонщик получил перелом руки и ссадины.
В личном блоге он поблагодарил ангела-хранителя за спасение и назвал 14 марта вторым днем рождения. Кунцевич также призвал своих подписчиков не переоценивать силы.
Похожий случай произошел в Польше — альпинист чудом остался жив после падения со склона во время восхождения на гору Рысы, высота которой составляет около 2,5 километра.
До этого 50-летний турист погиб во время схода снежной лавины во французских Альпах. Житель Великобритании отправился кататься на лыжах в горы 11 января.