Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Смоленском

Над Смоленском прогремела серия взрывов. Там системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. В одном из районов города виден дым. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы насчитали около пяти или шести взрывов в северной и южной частях города. Люди видели вспышки в небе, а потом заметили дым от пожара над одним из районов. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о беспилотной опасности и попросил жителей укрыться в безопасных местах. Экстренные и оперативные службы привели в состояние готовности.

Этой же ночью силы ПВО сбили одиннадцатый украинский беспилотник над Ленинградской областью. Инцидент произошёл в Гатчинском районе. Предварительно, атака не привела к жертвам и разрушениям.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.