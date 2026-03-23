Отмена десятков рейсов и задержки: что происходит в аэропорту Пулково

Около 10 самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково из-за ограничений.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ленобласти и Санкт-Петербурга объявлена воздушная опасность. В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Меры безопасности действовали в течение всего прошлого дня с небольшими перерывами. Из-за ограничений на использование воздушного пространства порядка 10 самолетов не могут сесть в Пулково, пишет ТАСС.

По данным источника, воздушные суда находятся в зоне ожидания. Кроме того, отменено 30 рейсов. Ограничения также повлияли на возможность полетов в Калининград.

«В зоне ожидания находятся порядка 10 бортов, которые пока не могут приземлиться в Пулкове», — сообщил собеседник агентства.

Около 16:00 22 марта в Ленобласти объявили беспилотную опасность. Всего с этого времени уничтожено 11 дронов ВСУ.