Отмена десятков рейсов и задержки: что происходит в аэропорту Пулково

На территории Ленобласти и Санкт-Петербурга объявлена воздушная опасность. В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Меры безопасности действовали в течение всего прошлого дня с небольшими перерывами. Из-за ограничений на использование воздушного пространства порядка 10 самолетов не могут сесть в Пулково, пишет ТАСС.
По данным источника, воздушные суда находятся в зоне ожидания. Кроме того, отменено 30 рейсов. Ограничения также повлияли на возможность полетов в Калининград.
«В зоне ожидания находятся порядка 10 бортов, которые пока не могут приземлиться в Пулкове», — сообщил собеседник агентства.
Около 16:00 22 марта в Ленобласти объявили беспилотную опасность. Всего с этого времени уничтожено 11 дронов ВСУ.