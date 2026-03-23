Отмена десятков рейсов и задержки: что происходит в аэропорту Пулково

На территории Ленобласти и Санкт-Петербурга объявлена воздушная опасность. В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск рейсов. Меры безопасности действовали в течение всего прошлого дня с небольшими перерывами. Из-за ограничений на использование воздушного пространства порядка 10 самолетов не могут сесть в Пулково, пишет ТАСС.