Суд Хабаровска наказал банк за психологическое давление на пенсионерку

В Хабаровске суд обязал банк выплатить компенсацию за психологическое давление на пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 57-летняя жительница Центрального района допустила просрочку по кредиту и представители кредитной организации в ходе переговоров с заёмщицей запугали ее, угрожая серьезными последствиями.
В региональной прокуратуре также отметили, что сотрудники банка без согласия женщины привлекли постороннего человека, чтобы оказать на нее давление. В результате пожилая хабаровчанка испытала сильный стресс и обратилась в прокуратуру с жалобой на действия банка.
После проведения проверки прокурор подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда с финансовой организации.
— Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пенсионерки 15 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
