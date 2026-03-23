Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Хабаровска наказал банк за психологическое давление на пенсионерку

Сотрудники кредитной организации запугали должницу.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске суд обязал банк выплатить компенсацию за психологическое давление на пенсионерку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 57-летняя жительница Центрального района допустила просрочку по кредиту и представители кредитной организации в ходе переговоров с заёмщицей запугали ее, угрожая серьезными последствиями.

В региональной прокуратуре также отметили, что сотрудники банка без согласия женщины привлекли постороннего человека, чтобы оказать на нее давление. В результате пожилая хабаровчанка испытала сильный стресс и обратилась в прокуратуру с жалобой на действия банка.

После проведения проверки прокурор подал в суд иск о взыскании компенсации морального вреда с финансовой организации.

— Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу пенсионерки 15 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

