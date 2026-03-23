В Приморье мальчика убило бревном из раскатившегося штабеля

В Арсеньеве Приморского края возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика на территории возле склада лесоматериалов у лесоперерабатывающего предприятия. О начале расследования по части 1 статьи 109 УК РФ сообщили следственные органы СКР региона.
По данным следствия, рядом с предприятием возле одного из домов на улице Вокзальная сложили штабеля бревен, но территорию не огородили и не перекрыли доступ для посторонних. Днем 22 марта мальчик 2014 года рождения попытался забраться на верхний ярус этого штабеля. В какой‑то момент бревна покатились, одно из них упало на ребенка и нанесло ему тяжелые травмы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия до приезда врачей.
Следователи уже осмотрели территорию склада, зафиксировали обстановку и собирают материалы, которые могут понадобиться для экспертиз.
Сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии и тех, кто отвечал за безопасность на площадке складирования леса.