В Приморье мальчика убило бревном из раскатившегося штабеля

По данным следствия, рядом с предприятием возле одного из домов на улице Вокзальная сложили штабеля бревен, но территорию не огородили и не перекрыли доступ для посторонних. Днем 22 марта мальчик 2014 года рождения попытался забраться на верхний ярус этого штабеля. В какой‑то момент бревна покатились, одно из них упало на ребенка и нанесло ему тяжелые травмы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия до приезда врачей.