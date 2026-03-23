Жительница Усть-Илимска перевела мошенникам сбережения, поверив лжесотруднику банка и «учительнице» в мессенджере

В дежурную часть полиции обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что в мессенджере ей написала якобы бывшая учительница. В ходе переписки собеседница интересовалась жизнью девушки и призывала ее быть бдительной к уловкам аферистов. Сразу после этого разговора сибирячке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил о несанкционированном списании 400 тысяч рублей с её счета, а также о финансировании запрещенной организации, угрожая уголовным преследованием.
Заявительница, желая доказать свою непричастность и обезопасить сбережения, выполнила ряд указаний афериста. Она сделала скриншот остатка средств на карте и отправила собеседнику, после чего, следуя инструкциям, перешла по ссылке в неизвестное приложение. Интерфейс приложения имитировал оплату товара на маркетплейсе, что не насторожило потерпевшую. Будучи уверенной, что переводит деньги на зашифрованную декларацию, она осуществила перевод 133 251 рубля.
Зайдя позже в официальное приложение банка и увидев списание средств за несуществующий заказ, потерпевшая поняла, что её обманули. Она созвонилась со своей преподавательницей, которая подтвердила, что ее аккаунт в мессенджере был взломан злоумышленниками, и никаких сообщений она не отправляла.