Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Усть-Илимска перевела мошенникам сбережения, поверив лжесотруднику банка и «учительнице» в мессенджере

Жительница Усть-Илимска перевела мошенникам более 130 тысяч рублей, поверив лжесотруднику банка и «учительнице» в мессенджере. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

В дежурную часть полиции обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что в мессенджере ей написала якобы бывшая учительница. В ходе переписки собеседница интересовалась жизнью девушки и призывала ее быть бдительной к уловкам аферистов. Сразу после этого разговора сибирячке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил о несанкционированном списании 400 тысяч рублей с её счета, а также о финансировании запрещенной организации, угрожая уголовным преследованием.

Заявительница, желая доказать свою непричастность и обезопасить сбережения, выполнила ряд указаний афериста. Она сделала скриншот остатка средств на карте и отправила собеседнику, после чего, следуя инструкциям, перешла по ссылке в неизвестное приложение. Интерфейс приложения имитировал оплату товара на маркетплейсе, что не насторожило потерпевшую. Будучи уверенной, что переводит деньги на зашифрованную декларацию, она осуществила перевод 133 251 рубля.

Зайдя позже в официальное приложение банка и увидев списание средств за несуществующий заказ, потерпевшая поняла, что её обманули. Она созвонилась со своей преподавательницей, которая подтвердила, что ее аккаунт в мессенджере был взломан злоумышленниками, и никаких сообщений она не отправляла.