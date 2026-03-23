Жительница Усть-Илимска перевела мошенникам сбережения, поверив лжесотруднику банка и «учительнице» в мессенджере

В дежурную часть полиции обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что в мессенджере ей написала якобы бывшая учительница. В ходе переписки собеседница интересовалась жизнью девушки и призывала ее быть бдительной к уловкам аферистов. Сразу после этого разговора сибирячке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил о несанкционированном списании 400 тысяч рублей с её счета, а также о финансировании запрещенной организации, угрожая уголовным преследованием.