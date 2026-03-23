Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Хьюстоне

Метеорит упал на дом в Хьюстоне.
Метеорит рухнул на пол в спальне, отскочил и ударился о другую часть потолка. К счастью, никто не пострадал.
«Когда я была в своей спальне, мы услышали сильный взрыв, и я не знала, что это было», — отметила женщина.
Хозяйка дома запустила онлайн-сбор средств на ремонт крыши, пола и потолка.
Ранее в небе над штатом Огайо взорвался крупный метеорит. Мощность взрыва достигла 250 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным NASA, небесное тело весило около семи тонн и имело диаметр примерно 1,8 метра. Оно двигалось со скоростью 72 400 километров в час.
