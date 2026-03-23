Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Хьюстоне

Фрагмент метеорита пробил кровлю двухэтажного дома в Хьюстоне, штат Техас. Кусок космического тела упал на крышу и пробил дыру размером с кулак. Об этом сообщает газета New York Times.

Источник: Life.ru

Метеорит упал на дом в Хьюстоне. Видео © X / Gage Goulding — KPRC 2 / Mario Nawfal.

Метеорит рухнул на пол в спальне, отскочил и ударился о другую часть потолка. К счастью, никто не пострадал.

«Когда я была в своей спальне, мы услышали сильный взрыв, и я не знала, что это было», — отметила женщина.

Хозяйка дома запустила онлайн-сбор средств на ремонт крыши, пола и потолка.

Ранее в небе над штатом Огайо взорвался крупный метеорит. Мощность взрыва достигла 250 тонн в тротиловом эквиваленте. По данным NASA, небесное тело весило около семи тонн и имело диаметр примерно 1,8 метра. Оно двигалось со скоростью 72 400 километров в час.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.