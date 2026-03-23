Житель Минусинска хранил полтора килограмма наркотиков «для себя»

Житель Минусинска хранил у себя полтора килограмма наркотиков. Ему грозит солидный срок наказания в колонии. Статья «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере» предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Как рассказали в пресс-службе полиции, наркополицейские нагрянули к 51-летнему местному жителю и осмотрели летнюю кухню приусадебного участка подозреваемого. И нашли там множество свертков, два полимерных пакета и стеклянную банку с марихуаной, а также части растений конопли. Владелец не отрицал: «Мое». Но уверял, что все эти запасы он хранит для личного употребления.
В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.