NYT: в Техасе фрагмент метеорита упал на дом

Фрагмент метеорита протаранил крышу в доме в Хьюстоне в штате Техас, повредив пол и потолок в спальне.

Источник: Аргументы и факты

Фрагмент метеорита упал на дом в городе Хьюстон в американском штате Техас и пробил крышу, сообщила газета The New York Times (NYT).

В результате инцидента никто не пострадал. Небесное тело попало в спальню и, отскочив от пола, ударило в потолок. Случившееся вызвало сильный испуг у хозяйки дома Шерри Джеймс.

Вследствие происшествия женщина решила зарегистрироваться на краудфандинговой платформе, чтобы собрать деньги на ремонт крыши, пола и потолка. Джеймс также рассказала журналистам, что сохранит метеорит, поскольку интересуется научной фантастикой.

Напомним, 18 марта сообщалось, что в небе над американским штатом Огайо взорвался метеорит мощностью около 250 тонн в тротиловом эквиваленте. Глава метеоритного подразделения Национального управления по аэронавтике (NASA) Билл Кук заявил, что объект массой примерно 7 тонн распался на множество фрагментов. При этом высвободилось огромное количество энергии. Полёт метеорита могли наблюдать жители Огайо, Висконсина и Мэриленда.

Астроном и популяризатор космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru обратил внимание на то, что, несмотря на внушительные параметры этого небесного тела, оно не представляло угрозы для объектов на Земле.