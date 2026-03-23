Подозреваемого в краже мопеда задержали в Приморье

Во Владивостоке сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в краже мопеда. Молодого человека заметили на улице Жигура — он катил заглушенный транспорт, что вызвало вопросы у полицейских. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
При проверке мужчина рассказал, что мопед якобы принадлежит его знакомому, однако никаких документов предъявить не смог. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что транспорт он похитил и собирался спрятать, чтобы позже продать.
«18-летний житель Владивостока обратился в полицию и сообщил, что оставил свой мопед у дома в районе Океанского проспекта, а позже обнаружил его пропажу. Стоимость транспорта составляет около 35 тысяч рублей», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Открыто уголовное дело по статье о краже. Подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.