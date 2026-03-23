За неделю 21 человек пострадал и еще один погиб в ДТП на дорогах Иркутска

За прошедшую неделю на дорогах Иркутска и района произошло 19 аварий. В них пострадал 21 человек, в том числе один ребёнок. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, еще один человек погиб.
— Зафиксировано семь столкновений транспортных средств, столько же раз водители наехали на пешеходов. В двух случаях автомобили съехали с дороги, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Фото: Госавтоинспекция Иркутска и района.
В областном центре также произошли ДТП, связанные с наездом на припаркованный автомобиль и на какое-либо препятствие. Всего зарегистрировано 139 автоаварий, в которых повредились 249 транспортных средств. Полицейские призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дороге и строго соблюдать ПДД.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Шелеховского района осуждена за поддельные водительские права. Она через мессенджер купила фальшивое удостоверение за 80 тысяч рублей.