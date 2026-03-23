Письмо футуролога Ито к Эпштейну вскрыло просьбу о страховке от ареста

Японо-американский предприниматель и футуролог Джой Ито перед поездкой в Дубай в 2013 году обращался к финансисту Джеффри Эпштейну с просьбой обеспечить «страховку от ареста». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные материалы.
Согласно документам, на тот момент Ито занимал пост директора MIT Media Lab Массачусетского технологического института. В письме он просил передать ему контакт человека в Дубае, который мог бы помочь в случае возможных проблем при въезде.
Как следует из переписки, Эпштейн заранее связался с бывшим руководителем компании DP World Султаном бин Сулайемом. В обращении он представил Ито как «одного из наших» и попросил организовать его встречу в эмирате.
Документы также указывают, что бин Сулайем считался близким к правящей семье Дубая. После поездки Ито направил благодарность Эпштейну и бин Сулайему, отметив оказанное содействие и прием.
По данным материалов Министерства юстиции США, контакты между Ито и Эпштейном сохранялись как минимум до 2016 года, включая личные встречи.
Ито известен как венчурный инвестор и футуролог. В 2019 году он покинул пост главы MIT Media Lab после скандала, связанного с пожертвованиями от Эпштейна. В 2026 году на фоне публикации новых документов Минюста США он объявил об уходе из консультативных ролей в японских государственных проектах. С 2023 года он занимает должность президента Технологического института Тиба.
Джеффри Эпштейн в 2019 году был обвинен в США в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме; следствие квалифицировало смерть как самоубийство.
