Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала атаки ВСУ над Ленобластью сбили 35 дронов

С начала украинской атаки на Ленинградскую область российские системы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы сбили над регионом 35 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Власти Ленобласти уточнили, что в регионе продолжается боевая работа по отражению беспилотной атаки ВСУ.

Напомним, что после ликвидации десятого дрона в ленинградской области выбило стёкла в трёх квартирах жилого дома. Инцидент произошёл в районе деревни Изора Гатчинского округа.

