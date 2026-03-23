В порту Приморска в результате атаки БПЛА загорелась ёмкость с топливом

В порту Приморска Ленинградской области в результате атаки украинских беспилотников повреждена ёмкость с топливом, возникло возгорание. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Персонал порта эвакуирован. На месте продолжаются работы по тушению пожара.

Ранее сообщалось, что с начала украинской атаки на Ленинградскую область российские системы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы сбили над регионом 35 беспилотников. Власти региона уточнили, что боевая работа по отражению беспилотной атаки ВСУ продолжается.

