Обзор ДТП за минувшую неделю в Братске и Братском районе

Всего за неделю зафиксировано:
24 столкновения транспортных средств;
16 наездов на стоящее транспортное средство;
3 наезда на препятствие;
1 наезд на животное;
1 съезд с дороги.
Самым аварийным днем стал вторник — в этот день произошло 12 ДТП.
На предстоящей неделе синоптики прогнозируют «температурные качели»: дневные оттепели и ночные заморозки превратят дороги в зону повышенного риска. Госавтоинспекция Братска напоминает о правилах безопасности в переменчивую погоду.
Водителям необходимо увеличить дистанцию. Под весенними лужами могут скрываться глубокие ямы — проезжать их следует на минимальной скорости. Видимость — залог безопасности: проверьте исправность стеклоочистителей и наличие омывающей жидкости. В условиях осадков обязательно включайте ближний свет фар.
Пешеходам стоит помнить, что на влажном и обледенелом покрытии тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. При переходе дороги обеспечьте себе максимальный обзор и будьте заметными. В пасмурную погоду и сумерки обязательно используйте световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция несет службу в усиленном режиме и готова прийти на помощь в сложной дорожной ситуации. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя.