Обзор ДТП за минувшую неделю в Братске и Братском районе

С 16 по 22 марта 2026 года в городе Братске и Братском районе зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий. В четырех из них три человека погибли, еще двое получили травмы. В остальных авариях причинен только материальный ущерб.

Источник: ТК Город

Всего за неделю зафиксировано:

24 столкновения транспортных средств;

16 наездов на стоящее транспортное средство;

3 наезда на препятствие;

1 наезд на животное;

1 съезд с дороги.

Самым аварийным днем стал вторник — в этот день произошло 12 ДТП.

На предстоящей неделе синоптики прогнозируют «температурные качели»: дневные оттепели и ночные заморозки превратят дороги в зону повышенного риска. Госавтоинспекция Братска напоминает о правилах безопасности в переменчивую погоду.

Водителям необходимо увеличить дистанцию. Под весенними лужами могут скрываться глубокие ямы — проезжать их следует на минимальной скорости. Видимость — залог безопасности: проверьте исправность стеклоочистителей и наличие омывающей жидкости. В условиях осадков обязательно включайте ближний свет фар.

Пешеходам стоит помнить, что на влажном и обледенелом покрытии тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. При переходе дороги обеспечьте себе максимальный обзор и будьте заметными. В пасмурную погоду и сумерки обязательно используйте световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция несет службу в усиленном режиме и готова прийти на помощь в сложной дорожной ситуации. Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя.