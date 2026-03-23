Слухи о мужчине в «рабстве у дельфинов» оказались фейком полиции

Правоохранительные органы США проверили распространявшуюся в соцсетях историю о мужчине, якобы оказавшемся «в рабстве у дельфинов», и признали ее недостоверной. Об этом сообщает The Kansas City Star.
Поводом для проверки стала публикация, получившая широкое распространение в интернете. В ней утверждалось, что на пляже округа Ли, штат Флорида, обнаружили 33-летнего мужчину с ожогами, который заявил полицейским о похищении морскими животными.
Согласно содержанию поста, неизвестный якобы провел в плену три дня. В тексте утверждалось, что дельфины требовали от него строительства подводного города и действовали под руководством «главаря» по имени Джеральд.
В офисе шерифа округа Ли сообщили, что изложенные сведения не соответствуют действительности. Проверка показала, что источником истории стал вымышленный материал в соцсети, стилизованный под новостное сообщение с поддельным полицейским отчетом и несуществующим персонажем.
Правоохранители уточнили, что подобных инцидентов в округе не фиксировалось.
Читайте также: Каменский Чикатило Роман Бурцев: шесть детей, одна лопата и три года ужаса.