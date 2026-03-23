Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В порту Приморска загорелась емкость с топливом во время атаки БПЛА

Порт Приморска был атакован беспилотниками, следует из сообщения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Была повреждена емкость с топливом, начался пожар.

Источник: РИА "Новости"

Работников порта эвакуировали. Пожарные тушат огонь, написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Силы ПВО продолжают отражать налет беспилотников, отметил губернатор.

Опасность атаки БПЛА на Ленинградской области была объявлена вчера около 16:00 мск. С тех пор в регионе сбили 35 беспилотников. Губернатор сообщал о небольших разрушениях в деревне Изора Гатчинского округа — из-за ударной волны в нескольких квартирах было повреждено остекление, загорелась сухая трава. О пострадавших не сообщалось.

