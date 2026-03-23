Емкость с топливом загорелась в порту Приморска из-за атаки дрона ВСУ

В порту Приморска из-за удара дрона ВСУ загорелась емкость с топливом. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

В порту Приморска из-за удара дрона ВСУ загорелась емкость с топливом. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

— Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА, — уточнил он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают работу по отражению атаки украинской армии.

Кроме того, днем ранее вражеский БПЛА ударил по жилому дому в регионе. Повредилось остекление в трех квартирах, зафиксировано возгорание сухой травы.

22 марта Росгвардия также ликвидировала дрон, который атаковал главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.

