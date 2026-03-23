В Ленинградской области уничтожили более 50 беспилотников с начала атаки

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников превысило 50, сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале на платформе Мах.
«Продолжается отражение атаки БПЛА. В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», — говорится в сообщении Дрозденко.
На фоне атаки украинских беспилотников в аэропорту Пулково ввели временные ограничения. На запасные аэродромы ушли 39 самолетов, еще 34 рейса задерживаются на два и более часа.
