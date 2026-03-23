Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области уничтожили более 50 беспилотников с начала атаки

Силы ПВО уничтожили более 50 БПЛА над Ленинградской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников превысило 50, сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале на платформе Мах.

«Продолжается отражение атаки БПЛА. В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», — говорится в сообщении Дрозденко.

На фоне атаки украинских беспилотников в аэропорту Пулково ввели временные ограничения. На запасные аэродромы ушли 39 самолетов, еще 34 рейса задерживаются на два и более часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше