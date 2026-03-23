СМИ: Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в центре Москвы

Пожар произошел в многоэтажке в центре Москвы — в результате минимум один человек погиб. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили в Telegram-канале Shot.
Трагедия произошла около 04:00 утра в квартире на втором этаже на Николоямской улице. По словам очевидцев, сначала они слышали взрывы, а после — крики людей с верхних этажей.
Огонь перекинулся на лестничную клетку дома — есть угроза распространения пожара. Люди на верхних этажах просят о помощи спасателей.
На данный момент площадь возгорания оценивается в 100 квадратных метров. Из горящего дома уже эвакуировали 20 жильцов. Одного человека спасали из окна при помощи лестницы, уточнили в публикации.
19 марта в Москве также загорелась квартира на третьем этаже дома 26 на Алтайской улице. Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание.