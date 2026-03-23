Хабаровчанина будут судить за мошенничество на 10 млн рублей

В Хабаровске за мошенничество с ущербом 10 млн рублей перед судом предстанет 39-летний житель Комсомольска-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии следствия, на протяжении года, с марта 2023 по апрель 2024, многократно судимый комсомольчанин представлялся знакомым сотрудников правоохранительных органов и предлагал за вознаграждение избежать уголовной ответственности.
Таким образом он обманом похитил у хабаровчанина автомобиль за 1,4 млн рублей, у горожанки — квартиру в центре Хабаровска за 5,7 млн рублей. Он пытался получить также участок в Хабаровском районе за 500 тысяч рублей, и дом жительницы Краснодарского края, сын которой содержался в СИЗО, за 5 млн рублей. Под предлогом поставки морепродуктов обвиняемый украл 200 тысяч рублей у жителя Краснодарского края.
Кроме того, по версии следствия, он занимался распространением наркотиков и сбыл во время оперативного мероприятия почти 50 граммов разного вида веществ.
— Окончено расследование уголовного дела о мошенничестве (ч.2,3,4 ст. 159 УК РФ), и покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Обвиняемый находится в следственном изоляторе, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
