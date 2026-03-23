Банк выплатил хабаровской пенсионерке компенсацию морального вреда

За помощью в прокуратуру Центрального района обратилась 57-летняя женщина. Как выяснилось, банк нарушил ее права при урегулировании задолженности по кредиту. «В ходе переговоров с женщиной о возврате просроченной задолженности, сотрудники финансового учреждения стремились оказать на нее психологическое давление и намеренно ввели в заблуждение, утверждая, что в случае неуплаты ее ждут серьезные негативные последствия», — сообщили […]