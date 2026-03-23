Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк выплатил хабаровской пенсионерке компенсацию морального вреда

За помощью в прокуратуру Центрального района обратилась 57-летняя женщина. Как выяснилось, банк нарушил ее права при урегулировании задолженности по кредиту.

«В ходе переговоров с женщиной о возврате просроченной задолженности, сотрудники финансового учреждения стремились оказать на нее психологическое давление и намеренно ввели в заблуждение, утверждая, что в случае неуплаты ее ждут серьезные негативные последствия», — сообщили в телеграм-канале прокуратуры Хабаровского края.

Суд взыскал в пользу хабаровчанки 15 тысяч рублей — за пережитый стресс.